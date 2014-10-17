"Газпром" наделили правом оплачивать транзит газа через Украину за счет долга "Нафтогаза"

Госдума на пленарном заседании в пятницу, 17 октября, при рассмотрении во втором чтении законопроекта, приводящего законодательство в соответствие с новой редакцией закона о бухучете, поддержала поправку, которая предоставляет "Газпрому" возможность оплачивать транзит газа через Украину за счет долга "Нафтогаза Украины", передает ТАСС.

Читайте такжеУкраина попросила Стокгольмский суд быстрее назвать справедливую цену на газПоправка допускает проведение зачета встречных требований по обязательствам, вытекающим из заключенных между резидентами - экспортерами газа природного в газообразном состоянии и нерезидентами договоров, предусматривающих куплю-продажу газа, и договоров об оказании нерезидентами услуг по его транзиту через территории иностранных государств. При этом резиденты будут вправе не зачислять на свои банковские счета в уполномоченных банках иностранную валюту или валюту РФ при проведении такого зачета.

Соответствующие нормы вносятся в закон "О валютном регулировании и валютном контроле". Первоначально с такой инициативой выступал "Газпром".

Читайте такжеРоссии слишком поздно останавливать отход европейских компаний от «Газпрома» - FTКак пишет ТАСС, поправка позволяет оплачивать транзит российского газа через Украину за счет долга "Нафтогаза" за поставленный газ, причем без обязательного зачисления выручки от продажи газа Украине на счет "Газпрома" в уполномоченном банке. Это, в свою очередь, позволяет "Газпрому" избежать возможных санкций за невыполнение требования законодательства об обязательном перечислении выручки за проданный газ на его счет в банке в случае, когда газ поставлен, но не оплачен.

Голосование по самому законопроекту пройдет во второй половине дня "в час голосования".