В Польше цены на бензин упали до 3-летнего минимума

На польских автомобильных заправках зафиксированы самые низкие за последние три года цены на бензин и дизельное топливо. Так, в среднем литр АИ-95 сейчас стоит 5,29 злотого ($1,6), а дизельное топливо - 5,18 злотого ($1,5), передает ТАСС.

Читайте такжеУкраинский интерес в нефтяном ценопадеПо мнению экспертов, топливо может продолжить дешеветь. "В последнее время мы наблюдаем значительное снижение цен топлива, особенно дизеля, но также и бензина. У водителей есть повод для радости. В некоторых регионах страны, где дороги не загружены, а автозаправки находятся на отдалении от больших городов, уже можно купить этот товар примерно за 5 злотых, - отметил в интервью местному радио руководитель Польской организации нефтяной торговли и промышленности Кшиштоф Романюк. - Конечно, одно из условий (снижения цен на топливо - ТАСС) - укрепление злотого. Однако, к сожалению, наша валюта в последнее время слабеет, что тормозит снижение цен. Вместе с тем мы входим в осенний сезон, который всегда знаменует собой снижение цен на автозаправках".

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