В Кабмине говорят, что Украине нет смысла покупать уголь для ТЭС в Польше

Украина не планирует импортировать уголь для своих теплоэлектростанций из Польши, поскольку эта страна не добывает угли марок «А» (антрациты) и «Т» (тощие), которые в Украине сейчас в дефиците из-за остановки большинства шахт на Донбассе в результате действий пророссийских террористов.

Об этом говорится в комментарии первого заместителя министра энергетики и угольной промышленности Украины Юрия Зюкова, опубликованном на сайте министерства.

Он отметил, что Украина импортирует угли антрацитовой группы, а на территории Польши их добыча не ведется.

«Угля тех марок, которые мы можем закупать в Польше, в Украине достаточно для обеспечения нужд ТЭС», - сказал Зюков.

При этом он напомнил, что дефицитные марки углей в Украине добываются на отдельных участках Донбасса. Эти территории контролируются террористами, которые уничтожают инфраструктуру региона и запрещают отгружать уголь из шахт.

«И поэтому нам приходится его импортировать из стран, где ведется добыча угля марок «А» и «Т», - добавил Зюков.

Как сообщал УНИАН, Министерство энергетики и угольной промышленности планирует импортировать из ЮАР 1 млн тонн угля, которые намерено отгрузить государственной энергогенерирующей компании «Центрэнерго», эксплуатирующей три ТЭС.

Прибытие первого судна с южноафриканским углем для «Центрэнерго» в объеме 85 тыс. тонн ожидается 21 октября. После прибытия судна в порт, уголь направится на Змиевскую и Трипольскую теплоэлектростанции компании «Центрэнерго».

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Второе судно MBA Future, загруженное углем в объеме почти 79 тыс. тонн, вышло из порта Ричардс Бэй и направляется в Украину. Ориентировочный срок прибытия и выгрузки угля - 28-30 октября.

Прибытие третьего судна с углем, объемом почти 85 тыс. тонн, запланировано на 7-9 ноября.

Справка УНИАН. Украина впервые за длительный период начнет импортировать энергетический уголь для обеспечения потребностей тепловых электростанций.

Обеспечить ТЭС углем собственной добычи сегодня практически невозможно из-за боевых действий на востоке страны, где расположена большая часть действующих шахт.

Около 47% электроэнергии, вырабатываемой в Украине, генерируют АЭС, остальное – производят ТЭС путем сжигания газа и угля, а также гидроэлектростанции и «зеленая» энергетика. Нехватка газа и остановка 80% шахт привели к дефициту энергоносителей и, как следствие, электроэнергии.