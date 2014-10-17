Порошенко заявил о согласовании базовых параметров газового контракта

Об этом заявил Президент Украины Петр Порошенко сообщает РИА Новости.

"Мы договорились о базовых параметрах газового контракта", - сказал президент журналистам.

Как сообщал УНИАН, в Милане завершилась встреча в «нормандском формате» президентов Украины Порошенко, России Владимира Путина, Франции Франсуа Олланда и канцлера Германии Ангелы Меркель. Как написал пресс-секретарь президента Святослав Цеголко в Twitter, «после нормандского формата Порошенко, Меркель и Олланд продолжили совещание».

Также сегодня утром в Милане в рамках саммита "Азия-Европа" состоялась встреча Порошенко и Путина при участии Меркель, премьер-министра Италии Маттео Ренци, премьера Великобритании Дэвида Кэмерона, президента Европейского совета Германа ван Ромпея, председателя Еврокомиссии Жозе Мануэля Баррозу.

Ранее сообщалось, что Порошенко обнародовал три пункта договоренностей, достигнутых в Милане.