Боевики контролируют 55% украинских шахт

Об этом говорится в сообщении Министерства энергетики и угольной промышленности Украины.

Согласно сообщению, из 90 шахт, подчиненных Минэнергоугля, 37 шахт находятся на территории, контролируемой властями Украины, из них 25 шахт работают в режиме угледобычи, 12 шахт - в режиме поддержки жизнедеятельности.

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При этом 53 шахты находятся на территории Донецкой и Луганской областей, контролируемой террористами.

На начало октября в Украине остаются полностью обесточенными 6 шахт, 17 шахт имеют частичное электроснабжение с нарушением требований категории надежности.

Также сообщается, что за 9 месяцев 2014 года добыча угля в Украине составила 53,4 млн тонн, что на 15% меньше добычи за аналогичный период 2013 года. Из него энергетического угля - 43,9 млн тонн.

Предприятиями государственного сектора добыто 15,4 млн тонн угля, или 28,8% от общей добычи.

Ранее сообщалось, что в Кабмине не видят смысла покупать уголь для ТЭС в Польше.

Как сообщал УНИАН, на востоке Украины продолжаются военные действия. Несмотря на объявление режима прекращения огня, боевики совместно с солдатами российской армии продолжают обстреливать позиции украинских военных.

Справка УНИАН. Украина впервые за длительный период начнет импортировать энергетический уголь для обеспечения потребностей тепловых электростанций.

Обеспечить ТЭС углем собственной добычи сегодня практически невозможно из-за боевых действий на востоке страны, где расположена большая часть действующих шахт.

Около 47% электроэнергии, вырабатываемой в Украине, генерируют АЭС, остальное – производят ТЭС путем сжигания газа и угля, а также гидроэлектростанции и «зеленая» энергетика. Нехватка газа и остановка 80% шахт привели к дефициту энергоносителей и, как следствие, электроэнергии.