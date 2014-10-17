В «ДНР» запретили вывозить уголь за пределы контролируемой боевиками зоны

Руководство террористической организации «ДНР» запретило вывозить уголь за пределы контролируемой зоны.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил спикер Информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко на брифинге в Киеве.

«Руководство террористической организации «ДНР» запретило вывоз и реализацию угля за пределы контролируемой ею зоны», - сказал он.

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По словам Лысенко, с этой целью блокпостам террористов даны указания не допускать выезд грузовиков с углем за пределы контролируемой ими территории.