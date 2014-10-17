​Порошенко: Украина и РФ не добились результатов по газовому вопросу

Украине и России пока не удалось договориться по газовому вопросу, заявил президент Петр Порошенко. При этом он выразил надежду, что на переговорах по этой теме в Брюсселе на следующей неделе будет достигнуто решение, передают РИА Новости.

Президент Украины отметил, что есть определенный прогресс в газовом вопросе, но нужно дополнительно обсудить детали.

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"Мы не смогли достичь практических результатов по газовому вопросу, но 21 октября в ходе переговоров РФ-ЕС-Украины мы надеемся достичь соглашения в газовом вопросе", - сказал Петр Порошенко, отвечая на вопросы журналистов после встречи с президентом РФ в Милане.

Напомним, что за сегодня это была третья встреча глав двух государств. Утром в Милане прошла встреча Петра Порошенко с Владимиром Путиным при участии лидеров Италии, Великобритании, Германии, Франции и руководителей Евросоюза, после которых состоялась дополнительная встреча в нормандском формате.

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Как сообщал УНИАН, раньше Порошенко заявлял, что в ходе переговоров в Милане были согласованы основные параметры нового газового контракта для Украины.

"У нас определенный сдержанный прогресс в газовом вопросе. Мы договорились об основных параметрах соглашения. В настоящее время завершаются переговоры относительно источников покрытия дефицита необходимых средств для его финансирования", - отмечал глава государства.