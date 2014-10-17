Отопление двухкомнатной «хрущевки» будет стоить 500 гривень в месяц

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), установила тарифы на услуги централизованного отопления на среднем уровне в 10-11 грн за кв. м, а также его оплату исключительно в отопительный сезон.

Соответствующее решение комиссия приняла 17 октября.

«Комиссия понимает, что это достаточно серьезный вопрос, возможно даже проблема, поскольку в среднем стоимость тепла в расчете на 1 кв. м составляет 10-11 грн/кв. м, то есть для средней двухкомнатной «хрущевки» тариф будет составлять 500 грн в мес.», - говорится в сообщении комиссии со ссылкой на слова главы НКРЭКУ Владимира Демчишина.

По его мнению, такой уровень тарифов необходим для компенсации затрат предприятий теплокоммунэнерго в условиях отсутствия государственных дотаций.

Ранее оплата за тепло была разбита равномерно по месяцу в течение всего года.

Читайте также"Киевэнерго" может оставить без отопления 843 дома

«В этой версии тарифов расчет проводился на шесть месяцев (на период отопительного сезона). То есть, только за счет смены методологии, тарифы возросли в два раза», - отмечается в сообщении комиссии.

Как ранее сообщал УНИАН, летом ликвидированная президентом Украины Нацкомуслуг повысила тарифы на отопление для киевлян до 9,22 грн за кв. м. с 2,91-3,1 грн за кв.м.