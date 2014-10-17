В российском Минэнерго заявили, что Украина согласилась платить за газ $385 за тысячу кубов

Об этом сообщает РИА "Новости".

По словам Новака, украинская сторона согласилась платить за газ зимой $385 за тысячу кубометров.

"Украина также заявила о готовности за предоплату за газ. Украина и РФ предварительно согласовали график погашения долга за газ, теперь вопрос в источниках финансирования", - цитирует агентство Новака.

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"По основным параметрам мы достигли соглашения: по цене поставок газа на зимний период, по условиям предоплаты и по графику погашения задолженности. Вопрос сейчас заключается в том, в наличии у Украины в полном объеме источников для обеспечения задолженности и оплаты текущих поставок", – отметил российский министр.

По цене поставок российского газа в предстоящий зимний период он сказал так: "Цена 385, она согласована".

Относительно механизма предоплаты Новак дал следующий комментарий: "Мы будем говорить четко, что украинцы согласились, когда будет подписана бумага. Сейчас можно сказать, что они готовы".

Он также добавил, что стороны продолжат переговоры в трехстороннем формате (Россия-Украина-ЕС) 21 октября в Брюсселе.

В то же время, ранее Президент Украины Петр Порошенко заявил, что договориться по газовому вопросу с Россией не удалось.

"Мы не смогли достичь практических результатов по газовому вопросу, но 21 октября в ходе переговоров РФ-ЕС-Украины мы надеемся достичь соглашения в газовом вопросе", - сказал Петр Порошенко, отвечая на вопросы журналистов после встречи с президентом РФ в Милане.