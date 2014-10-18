Украина согласилась погасить долг на $ 1,45 млрд - Газпром

Об этом сообщил глава "Газпрома" Алексей Миллер, сообщает ТАСС.

"Достигнут прогресс в части всех основных позиций по возобновлению поставок газа в Украину: это погашение задолженности - $1,45 млрд, погашение долга в объеме $3,1 млрд суммарно до конца года, предоплата за текущие поставки ежемесячная и цена $385", - сказал Миллер.

По словам главы "Газпрома", главный вопрос в повестке дня, который будет обсуждаться на переговорах в Брюсселе 21 октября, это вопрос об обеспечении финансовых гарантий.

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Миллер уточнил, что это может быть или бридж-кредит, или перенос транша МВФ с января на декабрь, предоставление гарантий со стороны первоклассного банка.

До 21 октября Украина и Россия будут проводить постоянные консультации в режиме телефонных конференций.

"Представители Европейской комиссии принимали участие во всех дискуссиях, которые были сегодня. Без сомнения, позиция точно так же будет у Европейской комиссии. Подчеркиваю, мяч на стороне Европейской комиссии. Пункт протокола - это обеспечение финансовых гарантий, это вопрос о получении Украиной необходимых и достаточных ресурсов для исполнения всех пунктов протокола по возобновлению (поставок) газа в Украину", - сказал Миллер.

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Напомним, ранее министр энергетики РФ также заявил, что Украина и Россия договорились по основным параметрам вопросы поставок газа и назвал цену в 385 долларов на 1 тыс. куб. м.

Президент Украины Петр Порошенко в свою очередь сказал, что "есть определенный сдержанный прогресс в газовом вопросе".