Нефть начала дорожать после резкого падения

Нефть начала стремительно дорожать на торгах в пятницу после резкого падения.

Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на агентство Bloomberg.

Цена фьючерса на нефть Brent на декабрь на лондонской бирже ICE Futures к 17:33 выросла на $0,52 (0,61%) относительно уровня закрытия торгов 16 октября - до $86,34 за баррель. Между тем, днем 16 октября на торгах в Лондоне нефть этой марки опускалась ниже 83 долларов за баррель.

С начала этой недели Brent подешевела на 4,5%, с начала 2014 года - на 19%.

Как считает президент России Владимир Путин, ни один из игроков не заинтересован в дешевой нефти.

Об этом он заявил на пресс-конференции в пятницу.

"Ни один из игроков не заинтересован в том, чтобы цена нефти долгое время держалась на уровне 80$ или около того. В США себестоимость нефти, которую добывает Shell, достигает почти 80$", - сказал он.

Читайте такжеРубль из-за падения цен на нефть движется к новым историческим минимумам

Вместе с тем, он не исключил, что бюджет РФ придется корректировать из-за падения цены на нефть до нынешнего уровня. По его словам, компенсировать нехватку можно, в частности, за счет золотовалютных резервов.