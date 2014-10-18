Вашингтон увидел прогресс в газовом споре Украины и России

Об этом сообщила в ходе регулярного брифинга для журналистов замглавы пресс-службы Госдепартамента США Мари Харф, передает ТАСС.

Она отметила, что в США "видят сообщения о том, что есть прогресс по газовому вопросу".

"Мы надеемся в ближайшее время увидеть достигнутое в ходе переговоров соглашение. Надеемся, что этот вопрос будет двигаться вперед и дальше", - сказала Харф.

При этом она отметила, что в США "по-прежнему подчеркивают необходимость полного осуществления всех 12 пунктов Минского соглашения от 5 сентября".

Как сообщал УНИАН, вчера, 17 октября, в Милане президент Украины Петр Порошенко и президент РФ Владимир Путин провели переговоры.

После встречи Порошенкозаявил о достижении определенного прогресса по энергетическим вопросам.

"Пока не удалось достичь практических результатов по газовому вопросу. Но мы надеемся, что перед 21 октября, перед встречей в Брюсселе делегаций Украины, России и Европейской комиссии, мы найдем решение энергетических вопросов", - сказал Порошенко.

В свою очередь Путин сообщил одостижении договоренности возобновить поставки российского газа в Украину «хотя бы в зимний период».

Вместе с тем глава "Газпрома" Алексей Миллер заявил о достижении прогресса по основным позициям поставок газа в Украину, в том числе погашения задолженности на 1,45 млрд долл., погашения долга суммарно в объеме 3,1 млрд долл. до конца года и предоплате за текущие ежемесячные поставки и цене на газ 385 долл. за тыс. кубометров.

Раннее Украина не соглашалась на эти условия.

Справка УНИАН. Переговоры об урегулировании ценового вопроса между НАК «Нафтогаз Украины» и «Газпромом» продолжаются с мая. 26 сентября на переговорах в Берлине Еврокомиссия предложила Украине закупить у российского «Газпрома» на условиях предоплаты 5 млрд кубометров природного газа по цене 385 долл. за тыс. куб. м для прохождения осенне-зимнего периода.

«Газпром» с 16 июня 2014 года перевел Украину на предоплату поставок российского газа, снизив подачу топлива для украинских потребителей до нуля и оставив лишь объемы прокачки для европейских потребителей. В этот же день «Нафтогаз Украины» подал иск к «Газпрому» в Арбитражный институт при торговой палате Стокгольма с целью, в первую очередь, установления справедливой и рыночной цены на газ, который «Газпром» может поставлять в Украину. Кроме пересмотра цены в исковом заявлении «Нафтогаза» содержится требование к «Газпрому» вернуть 6 млрд долл., которые украинская компания переплатила с 2010 года.