Украина и Россия договорились о цене на газ на уровне $385 - Порошенко

Об этом глава государства заявил в интервью украинским телеканалам, показанным в субботу вечером.

"По итогам консультаций я могу сказать - Украина будет с газом, Украина будет с теплом. Это - итог вчерашних договоренностей. Но на условиях защиты украинских национальных интересов", - сказал Порошенко.

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Президент сообщил, что во время переговоров с российской стороной Украина настаивала на том, что, как и на европейском рынке, должно быть две цены - цена для зимы, когда спрос растет, и цена для лета, когда спрос падает.

По словам главы государства, совместная с Европейским Союзом позиция Украины заключалась в том, чтобы цена для лета составляла 325 долл за тысячу кубометров, и 385 долл - для зимы. Российская сторона отстаивала цену 385 долл за тысячу кубометров на весь год. В результате - до 31 марта 2015 года решено зафиксировать "зимнюю" цену.

До 21 октября, когда в Брюсселе состоятся переговоры Украины, России и Европейского Союза по газовому вопросу, руководители ведомств стран должны подготовить согласованный протокол.