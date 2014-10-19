У Украины на счетах есть $3,1 млрд, которые можно использовать как платежи за газ - Яценюк

У Украины на счетах есть 3,1 млрд долл, которые она может использовать в качестве платежей за природный газ.

Об этом заявил премьер-министр Украины Арсений Яценюк в эфире одного из общенациональных телеканалов.

”У нас сейчас на счетах 3,1 млрд долл, которые можем использовать для оплаты за природный газ - то ли за предыдущие поставки, то ли за будущие поставки - как договоримся», - сказал глава правительства.

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Вместе с тем он отметил, что газовый вопрос останется нерешенным до тех пор, пока не будет сформировано и подписано временное соглашение относительно поставок газа и условий его оплаты.

Яценюк также добавил, что он поддерживает условия определения временной цены на газ в зависимости от сезона - 325 долл за тыс.кубометров летом и 385 долл за тысячу кубометров зимой.

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«Лето - цена падает, зима - цена растет. На этот период зимы - 385 долларов (за тыс.кубометров - УНИАН). Это в любом случае лучше, чем 500, которые мы имели по контракту», - отметил премьер-министр.

Как сообщал УНИАН, в пятницу, 17 октября, в Милане президенты Украины Петр Порошенко и России Владимир Путин провели переговоры, в том числе по газовому вопросу. Украинская и российская стороны достигли прогресса в отношении основных позиций поставок газа в Украину, в частности погашения задолженности на 1,45 млрд долл и погашение долга суммарно в объеме 3,1 млрд долл до конца года.

Также Россия и Украина договорились до 21 октября, когда состоятся переговоры в Брюсселе, проводить постоянные консультации в режиме телефонных конференций.

Переговоры об урегулировании ценового вопросы между НАК «Нафтогаз Украины» и «Газпромом» продолжаются с мая.

26 сентября на переговорах в Берлине Еврокомиссия предложила Украине купить у российского «Газпрома» на условиях предварительной оплаты 5 млрд кубометров природного газа по цене 385 долл за тыс. куб. м для прохождения осенне-зимнего периода.

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«Газпром» с 16 июня 2014 года перевел Украину на предварительную оплату поставок российского газа, снизив подачу топлива для украинских потребителей до нуля и оставив только объемы прокачки для европейских потребителей.

В этот же день «Нафтогаз Украины» подал иск к «Газпрому» в Арбитражный институт при Торговой палате Стокгольма с целью, в первую очередь, установление справедливой и рыночной цены на газ, который «Газпром» может поставлять в Украину.

Кроме пересмотра цены в исковом заявлении «Нафтогаза» содержится требование к «Газпрому» вернуть 6 млрд долл, которые украинская компания переплатила с 2010 года.