Завтра в Украину для проведения газовых переговоров прибудет еврокомиссар Эттингер

В Украину, как и было запланировано, едет вице-президент Европейской Комиссии Гюнтер Эттингер для проведения газовых переговоров с властями и согласования позиций на будущие трехсторонние переговоры в формате Украина-Россия-ЕС.

Об этом заявил премьер-министр Арсений Яценюк в эфире одного из телеканалов в воскресенье.

«Завтра, 20 октября, приезжает еврокомиссар Эттингер. Будут переговоры, потом будут переговоры с россиянами», - сказал руководитель правительства.

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Как сообщал УНИАН, переговоры в формате Украина-Россия-ЕС запланированы в Брюсселе на 21 октября.

Ожидается, что стороны должны согласовать временное соглашение на поставку в Украину природного газа из России, учитывая объемы, цену и условия поставки.

Приезд еврокомиссара Эттингера, запланированный на 20 октября, ранее анонсировал министр энергетики и угольной промышленности Украины Юрий Продан.