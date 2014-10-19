Яценюк заявил, что Украина зимой не замерзнет: "У нас хватает ресурсов, чтобы включить батареи" (видео)

Украина не замерзнет зимой, поскольку ресурсы для прохождения отопительного сезона есть, заявил премьер-министр Украины Арсений Яценюк в эфире одного из общенациональных телеканалов в воскресенье.

Он напомнил, что полгода назад в украинских газохранилищах было 5 миллиардов кубических метров газа, а по состоянию на сегодняшнее утро в хранилищах 16,7 миллиарда кубометров.

«Фактически мы за полгода накопили почти 12 миллиардов кубических метров газа, - сказал глава правительства. - Россия нам отрезала фактически поставки газа с 16 июня. И поэтому мы впервые за 23 года переключили приобретение газа из России в Европейский Союз. 60% газа, который мы покупали раньше в Российской Федерации, сейчас мы закупаем у наших европейских партнеров», - сказал Яценюк, добавив, что для прохождения зимы Украине необходимо еще 5 млрд кубометров газа.

Читайте такжеПутин пригрозил сокращением поставок газа через Украину

Вместе с тем, Яценюк подчеркнул, что правительство готово включить отопление в соответствии с законодательством, то есть когда среднесуточная температура воздуха в течение трех суток падает ниже +8 градусов по Цельсию.

«У нас полностью хватает ресурсов, чтобы включить батареи, - отметил премьер. - Путин хочет заморозить нас. Путин заморозит таким образом Донецк и Луганск, потому что у нас технически не будет возможности даже поставлять туда газ. И он за этот шантаж, который есть в стенах Кремля, и желание вернуть Украину в свою сферу влияния, будет делать все для того, чтобы оторвать нас от Европы. Не получится. Выстоим, пройдем зиму».

Ранее глава правительства заявил, что в Украины есть 3,1 млрд долл для оплаты газа. Кроме того, Украина уже сформировала свою позицию относительно положений временного соглашения об условиях поставок голубого топлива и цены на него - до момента установления цены на газ по решению Стокгольмского арбитражного суда.