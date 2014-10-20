Нефть дорожает на фоне статданных из США и действий Саудовской Аравии и Кувейта

На мировых торгах в понедельник, 20 октября, цены на нефть растут на фоне сильной экономической статистики из США и приостановки добычи на саудовско-кувейтском месторождении, передает Reuters.

Так, фьючерсы на Brent уже подорожали на $0,16 до $86,32 за баррель, а фьючерсы на WTI - на $0,48 до $83,23 за баррель.

В пятницу, 17 октября, Brent подорожала на 2 процента, что стало максимальным ростом более чем за месяц, но цена упала на 25 процентов с середины июня за счет избыточного предложения нефти при слабом спросе.

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Хотя страны ОПЕК дают понять, что не планируют сокращать добычу для поддержания цен, добыча была приостановлена на саудовско-кувейтском месторождении Хафджи, где добывается 280 000-300 000 баррелей в сутки, то есть, чуть более 2 процентов среднесуточной добычи Саудовской Аравии.

Читайте такжеУкраинский интерес в нефтяном ценопадеЭксперты считают, что вряд ли это изменит баланс спроса и предложения, но это заставляет инвесторов обратить внимание на Саудовскую Аравию и Кувейт, которые демонстрируют, что не прочь хоть немного снизить добычу.

На рынок оказывают давление бои курдов с Исламским государством в районе сирийского города Кобани и продолжающаяся в Ливии анархия. Ливия добывает 800 000 баррелей нефти в сутки по сравнению с 1,4 миллиона в середине 2013 года.