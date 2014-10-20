Китай может обвалить цены на энергетические и коксующиеся угли

Китай с 15 октября по решению Министерства финансов КНР ввел пошлины на коксующийся, каменный и энергетический угли, а также на антрацит, пишут "Ведомости" со ссілкой на FT.

КНР ввела пошлину на антрацитовые и коксующиеся угли — 3%, для каменного угля — 6%, а для всех остальных углей — 5%. До этого пошлиной облагался только бурый уголь (3%), говорит собеседник «Ведомостей». Введение пошлин может негативно повлиять на мировые цены, считает вице-президент Moody’s Денис Перевезенцев.

С начала 2014 г. коксующийся уголь подешевел на 16,7% и уже в июне стоил $120 за 1 т, энергетический - потерял в цене 13,9% и в начале лета торговался по $81,8 за 1 т.

«Цены только нащупали дно (до сентября контрактные цены не менялись), и у производителей появилась надежда на то, что в скором времени тренд может измениться», — заявил собеседник «Ведомостей», близкий к одной из угольных компаний.

Перевезенцев объясняет, что ввод пошлин на энергетические и коксующиеся угли призван поддержать локальных производителей на фоне снижения темпов роста китайского ВВП и металлургического сектора. Кроме того, Китай ужесточает экологические нормы и намерен увеличить долю газа в энергетическом балансе страны. Стоит принять во внимание, что доля Китая в мировой торговле энергетическими углями составляет 20-25% с учетом того, что сейчас предложение превышает спрос (в том числе за счет того, что производители снижают издержки), ввод пошлин может негативно отразиться на ценах, считает Перевезенцев.