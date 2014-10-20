Хмельницкая АЭС подключила к сети второй энергоблок

«19 октября в 9:57 энергоблок №2 Хмельницкой АЭС подключен к энергосети после проведения капитального планового ремонта», - говорится в сообщении оператора всех действующих АЭС страны.

Также сообщается, что по состоянию на 20 октября в работе находятся 13 из 15 энергоблоков атомных электростанций Украины.

На энергоблоке №1 Запорожской АЭС – 43-е сутки планового ремонта.

На энергоблоке №1 Южно-Украинской АЭС – 35-е сутки планового ремонта.

Диспетчерские графики генерации составляют: для Запорожской АЭС – 5 005 МВт, для Ривненской АЭС – 2 830 МВт, для Южно-Украинской АЭС – 2 000 МВт, для Хмельницкой АЭС – 1000 МВт.

Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на промышленных площадках АЭС в пределах нормы.

Читайте такжеАмериканцы готовы помочь Украине достроить энергоблоки Хмельницкой АЭС вместо россиянКак сообщал УНИАН, ХАЭС 12 августа отключила от энергосети энергоблок №2 для проведения капитального ремонта.

Справка УНИАН. Хмельницкая АЭС расположена на территории Хмельницкой области в городе Нетешин. В составе Хмельницкой АЭС работают два энергоблока (ВВЭР-1000) общей мощностью 2000 МВт (подключены в 1987 и 2004 годах). Основное назначение станции – покрытие дефицита электрических мощностей в западном регионе Украины. Проверки и экспертизы, проведенные государственными и независимыми международными экспертами МАГАТЭ, Рискаудит, TACIS, ВАО АЭС, подтверждают высокий уровень безопасности энергоблоков ХАЭС.