Украина c 2018 года может обойтись без российского газа для населения и бюджетников

Согласно сообщению, план определяет краткосрочные и среднесрочные меры по сокращению потребления газа предприятиями теплоснабжения, промышленными потребителями, бюджетными учреждениями, организациями и населением.

В частности, планом предусмотрено задание по выделению в следующем году бюджетных средств на покрытие части кредитов предпринимателям под закупку энергосберегающего оборудования и возмещение части кредитов для населения под приобретение энергоэффективного оборудования и материалов.

Также в план включены мероприятия по разработке ряда стимулирующих механизмов: относительно производства и потребления биодизеля, внедрения мероприятий по энергосбережению в зданиях, перевод альтернативных объектов в сфере теплоснабжения на стимулирующее тарифообразование и другие стимулы развития рынка замещения газа.

Согласно плану, для объектов альтернативной энергетики должны быть упрощены процедуры землеотвода и им будет предоставлено право на заключение долгосрочных договоров в сфере теплоснабжения.

Читайте такжеЯценюк заявил, что Украина зимой не замерзнет: "У нас хватает ресурсов, чтобы включить батареи" (видео)В целом, по оценкам специалистов, внедрение комплекса утвержденных мероприятий позволит Украине уже в 2018 году достичь точки энергетической независимости в части обеспечения газом коммунальной и бюджетной сферы.

Как сообщал УНИАН, по данным Государственной службы статистики, Украина, которая с июня отключена «Газпромом» от поставок российского газа, в сентябре 2014 года сократила потребление газа по сравнению с сентябрем 2013 года на 27,7% - до 1,498 млрд кубометров. По сравнению с августом 2014 года потребление газа увеличилось на 16,5%.

Справка УНИАН. Кабинет министров в условиях значительного дефицита российского газа в июле текущего года поставил задачу перед промышленными потребителями и предприятиями теплокоммунэнерго (ТКЭ) сократить использование природного газа в отопительный сезон 2014-2015 гг. на 30%, а для бюджетных организаций – на 10%.

Украина в 2013 году сократила потребление газа по сравнению с 2012 годом на 8,1% - до 50,358 млрд кубометров.

По итогам 2012 года Украина сократила потребление газа по сравнению с 2011 годом на 5,66% - до 48,761 млрд куб. м. В 2010 году Украина потребила 57,7 млрд куб. м, в 2009 году - 51,9 млрд куб. м, в 2008 году - 66,3 млрд куб. м, в 2007 году - 69,9 млрд куб. м, в 2006 году - 73,9 млрд куб. м, в 2005 году - 76,4 млрд куб. м.