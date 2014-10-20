Еврокомиссар Эттингер и министр энергетики Украины Продан ведут газовые переговоры в Киеве

Вице-президент Европейской комиссии Гюнтер Эттингер и министр энергетики и угольной промышленности Юрий Продан 20 октября, в Киеве, проводят двухстороннюю встречу накануне трехсторонних газовых переговоров в формате Украина-Россия-ЕС в Брюсселе, сообщила УНИАН пресс-секретарь министра Елена Мищенко.

«Встреча продолжается сейчас», - сказала она.

Кроме этого Мищенко сообщила, что по завершении встречи не планируется пресс-конференция, а Эттингер и Продан поедут на встречу с премьер-министром Арсением Яценюком.

В пресс-службе правительства УНИАН сообщили, что встреча пройдет в закрытом формате.

Как сообщал УНИАН, 17 октября в Милане состоялись переговоры президентов Украины и России Петра Порошенко и Владимира Путина с участием лидеров Италии, Великобритании, Германии, Франции и руководителей Евросоюза, после которых состоялась дополнительная встреча в "нормандском формате". В ходе этих переговоров рассматривался и газовый вопрос.

Читайте такжеУкраина и Россия договорились о цене на газ на уровне $385 - ПорошенкоПо словам Порошенко, совместная с Европейским Союзом позиция Украины заключалась в том, чтобы цена для лета составляла 325 долл. за тысячу кубометров и 385 долл. - для зимы. Российская сторона отстаивала цену 385 долл. за тысячу кубометров на весь год. В результате - до 31 марта 2015 года решено зафиксировать "зимнюю" цену.

Газовые переговоры в формате Украина-Россия-ЕС на уровне компаний «Газпром» и «Нафтогаз Украины» запланированы в Брюсселе на 21 октября.