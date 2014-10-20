В Кабмине обещают не ограничивать поставки газа населению и соцсфере

Об этом в интервью УНИАН сказал вице-премьер-министр Украины – министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Владимир Гройсман.

«Рассматривается вариант ограничения потребления газа, если в этом будет необходимость. Это точно не будет население и социальная сфера. Будем ограничивать промышленность», – сказал Гройсман.

При этом он заверил, что ограничение промпредприятий в поставках газа не приведет к серьезным потерям в экономике страны.

«Сейчас мы для каждой области снизили лимиты потребления газа на 30% по сравнению с прошлым годом. В каждой области при правильном распределении и четком контроле можно с минимальными потерями в эти лимиты вложиться. Более того, в Минэкономразвития разрабатывают первую, вторую и третью очереди потребителей, которые могут быть ограничены в потреблении с наименьшими потерями для экономики. Поэтому мы не думаем, что ограничение может привести к серьезным потерям в экономической сфере», – пояснил вице-премьер.

Он также напомнил, что для стабильного прохождения отопительного сезона Украине не хватает около 5 млрд куб. м газа и 5 млн тонн угля. Поэтому кризисный энергетический штаб разрабатывает сценарии управления энергосистемой в условиях дефицита энергоресурсов. Кроме того, Министерству энергетики и угольной промышленности поручено обеспечить замещение газа мазутом и поставку необходимого стране угля из-за рубежа.

«Минтопэнерго даны четкие поручения по обеспечению замещения газа мазутом, а также по поставке угля с других территорий для поддержания ситуации в энергетике», – сказал Гройсман, уточнив, что в перспективе Украина может заменить мазутом коло 2 млрд куб. м газа.

Кроме того, вице-премьер подчеркнул, что веерных отключений электроэнергии зимой не планируется.

«Минтопэнерго имеет все возможности для того, чтобы компенсировать недостачу угля и не допускать веерных отключений», – сказал Гройсман.

Читайте такжеЕврокомиссар Эттингер и министр энергетики Украины Продан ведут газовые переговоры в Киеве

Как сообщал УНИАН, в текущем году правительство поставило задачу всем областям Украины сократить потребление газа на 30% в связи с дефицитом топлива, возникшим вследствие прекращения поставок газа из РФ. При этом сообщалось, что если в Украине будет наблюдаться теплая погода, то отопительный сезон может начаться позже обычного и закончиться раньше в целях экономии газа. Также правительство обязало все города Украины в текущем году согласовывать с Кабмином дату начала отопительного сезона.

Подробнее читайте на сайте УНИАН-Экономика в интервью «Вице-премьер Гройсман: Наша зависимость от российского газа будет все меньше, а вот санкции против РФ – будут действовать все сильнее и сильнее».