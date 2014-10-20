Завтра в Брюсселе Украина и Россия могут определить сумму долга и новую цену на газ

Завтра в Брюсселе Украина и РФ могут определить сумму украинского газового долга и новую цену на газ, сообщила в понедельник в Брюсселе представитель вице-президента Европейской комиссии по энергетическим вопросам Гюнтера Эттингера Марлен Холзнер.

Как передает собственный корреспондент УНИАН, в частности, Холзнер отметила, что в Еврокомиссии не берутся прогнозировать возможные результаты трехсторонних переговоров Украины, России и ЕК по урегулированию спорных газовых вопросов между Киевом и Москвой, которые состоятся в этот вторник, 21 октября, в Брюсселе.

"У меня нет хрустального шара, и если бы у вас он был, то мы бы сегодня не были здесь. К сожалению, я не знаю, каким завтра будет результат”, - сказала представитель Эттингера.

Она напомнила, что окончательная договоренность должна касаться разных пунктов. "Первый заключается в том, что должна быть согласована сумма долгов, которые должны быть оплачены. Не объемы (газа), но сумма, а также, за сколько траншей будет проведена оплата. Эттингер предложил три транша. Это сейчас является предметом переговоров", - сказала Холзнер.

Вторым пунктом представитель Эттингера назвала цену, которую Украина заплатит за новый газ, и сколько газа она получит от России за зимний период. „Как вы видите, у нас два разных пункта, которые содержат ряд деталей, и мы продолжаем обсуждение на двусторонней основе (Эттингер сегодня в Киеве проводит переговоры с министром энергетики Украины Юрием Проданом и главой правительства Арсением Яценюком – УНИАН)). Завтра, как об этом было договорено, переговоры продолжатся в трехстороннем формате”, - сказала Холзнер.

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Как сообщал УНИАН, 17 октября в Милане состоялись переговоры президентов Украины и России Петра Порошенко и Владимира Путина с участием лидеров Италии, Великобритании, Германии, Франции и руководителей Евросоюза, после которых состоялась дополнительная встреча в "нормандском формате". Во время этих переговоров рассматривался и газовый вопрос.

По словам Порошенко, общая с Европейским Союзом позиция Украины заключалась в том, чтобы цена для лета составляла 325 долл. за тысячу кубометров и 385 долл. - для зимы. Российская сторона отстаивала цену 385 долл. за тысячу кубометров на весь год. В итоге - до 31 марта 2015 года решено зафиксировать «зимнюю» цену.

Газовые переговоры в формате Украина-Россия-ЕС на уровне компаний «Газпром» и «Нафтогаз Украины» запланированы в Брюсселе на 21 октября.

Ожидается, что стороны согласуют временное соглашение на поставки в Украину природного газа из России с учетом объемов, цены и условий поставок.