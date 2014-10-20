Лавров: стоимость газа для Украины согласована на 5 месяцев, «летних» цен нет

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что цена на российский газ для Украины согласована на 5 месяцев в размере 385 долл за тыс. куб. м., разговор о «летних» ценах не идет.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал в Москве в ходе своей открытой лекции.

«Я слышал, что якобы согласована зимняя цена 385 долл. за тыс. куб. м, а летняя цена - 320 долл. за тыс. куб. м. Не знаю об этом, не знаю, откуда эти цифры взялись», - сказал Лавров.

По его словам, в ходе переговоров в Милане речь не шла о «зимней» и «летней» цене, а шла о ближайших пяти месяцах.

«Да, это зимний период, но никто не употреблял в официальных переговорах в юридическом плане термин «зимний» период, что предполагало бы, что будет и «летний» период и будет другая цена», - сказал он.

«Не предрешено ничего за пределами 5 месяцев, а до конца марта согласована цена, что Украина сможет покупать столько газа, сколько она захочет», - сказал Лавров.

По его словам, единственный не согласованный вопрос в том, что Украине нужно полтора-два месяца перебиться, так как не хватает средств и возникает «кассовый разрыв» в сумме 1,5 млрд долл.

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Как сообщал УНИАН, премьер-министр Украины Арсений Яценюк сообщил, что он поддерживает условия определения временной цены на газ в зависимости от сезона - 325 долл. за тыс. кубометров летом и 385 долл. за тысячу кубометров зимой.

17 октября в Милане президенты Украины Петр Порошенко и России Владимир Путин провели переговоры, в том числе по газовому вопросу. Украинская и российская стороны достигли прогресса в отношении основных позиций поставок газа в Украину, в частности погашения задолженности на 1,45 млрд долл и погашения долга суммарно в объеме 3,1 млрд долл до конца года.

Также Россия и Украина договорились до 21 октября, когда состоятся переговоры в Брюсселе, проводить постоянные консультации в режиме телефонных конференций.

Переговоры об урегулировании ценового вопросы между НАК «Нафтогаз Украины» и «Газпромом» продолжаются с мая.

26 сентября на переговорах в Берлине Еврокомиссия предложила Украине купить у российского «Газпрома» на условиях предварительной оплаты 5 млрд кубометров природного газа по цене 385 долл за тыс. куб. м для прохождения осенне-зимнего периода.

«Газпром» с 16 июня 2014 года перевел Украину на предварительную оплату поставок российского газа, снизив подачу топлива для украинских потребителей до нуля и оставив только объемы прокачки для европейских потребителей.

В этот же день «Нафтогаз Украины» подал иск к «Газпрому» в Арбитражный институт при Торговой палате Стокгольма с целью, в первую очередь, установление справедливой и рыночной цены на газ, который «Газпром» может поставлять в Украину.

Кроме пересмотра цены, в исковом заявлении «Нафтогаза» содержится требование к «Газпрому» вернуть 6 млрд долл, которые украинская компания переплатила с 2010 года.