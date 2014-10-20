Украина и Еврокомиссия согласовали общую позицию на газовых переговорах с Россией

Украина и Европейская комиссия согласовали общую позицию относительно следующего раунда трехсторонних газовых переговоров в формате Украина-Россия-ЕС, который состоится 21 октября в Брюсселе.

Об этом говорится в сообщении НАК «Нафтогаз Украины» по результатам встречи в Киеве премьер-министра Украины Арсения Яценюка, министра энергетики и угольной промышленности Юрия Продана и председателя правления НАК «Нафтогаз Украины» Андрея Коболева с вице-президентом Европейской комиссии Гюнтером Эттингером.

«Представители ЕК и украинской стороны договорились, что результатом переговоров должно стать промежуточное соглашение, которое будет гарантировать поставку газа в Украину и стабильность его транзита в страны ЕС этой зимой», - говорится в сообщении.

Как отмечают в «Нафтогазе», соглашение должно содержать четкие гарантии как поставок «Газпромом» согласованных объемов газа в Украину, так и расчетов «Нафтогаза» за поставленный газ.

«Согласованная позиция ЕК и Украины предусматривает необходимость подписания между «Нафтогазом» и «Газпромом» документов, которые будут обязательны для исполнения обеими сторонами и будут исключать возможность изменения условий в одностороннем порядке любой из сторон», - добавили в компании.

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Как сообщал УНИАН, 17 октября в Милане состоялись переговоры президентов Украины и России Петра Порошенко и Владимира Путина с участием лидеров Италии, Великобритании, Германии, Франции и руководителей Евросоюза, после которых состоялась дополнительная встреча в "нормандском формате". В ходе этих переговоров рассматривался и газовый вопрос.

По словам Порошенко, совместная с Европейским Союзом позиция Украины заключалась в том, чтобы цена для летнего периода составляла 325 долл. за тысячу кубометров и 385 долл. - для зимнего. Российская сторона отстаивала цену 385 долл. за тысячу кубометров на весь год. В результате было решено зафиксировать до 31 марта 2015 года "зимнюю" цену.

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Газовые переговоры в формате Украина-Россия-ЕС на уровне компаний «Газпром» и «Нафтогаз Украины» запланированы в Брюсселе на 21 октября.

Ожидается, что стороны согласуют временное соглашение на поставку в Украину природного газа из России, учитывая объемы, цену и условия поставки.