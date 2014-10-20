Больше половины ТЭС Украины могут остановиться в течение 10 дней - эксперт

Больше половины ТЭС Украины могут остановиться в течение 10 дней.

Об этом заявил УНИАН главный редактор сайта «Энергетика Украины» Александр Майстренко.

По его словам, в целом на ТЭС по состоянию на 20 октября запасы угля снизились до 1,5 млн тонн. Это более чем в 2,5 раза меньше прошлогоднего уровня при одинаковых темпах сжигания топлива.

«Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг Украины (НКРЭКУ) месяц не принимала никаких мер для того, чтобы ТЭС смогли создать запасы топлива. На последних двух заседаниях регулятор начал поэтапно выделять какие-то средства, но их явно недостаточно. Эти полумеры не позволяют наполнить склады электростанций для нормального прохождения осенне-зимнего периода», — отметил Майстренко.

По его словам, благодаря недавним решениям НКРЭКУ генерирующие компании ТЭС гипотетически могут получить на закупку угля до конца года до 600 миллионов гривень, однако реальный дефицит средств оценивается в несколько миллиардов в месяц.

«Практика показывает, что в энергетике, где решения дают результат через недели или месяцы, такой пошаговый механизм не действует. Надо принимать комплексное решение, которое позволит обеспечить ТЭС углем на весь осенне-зимний период», — считает эксперт.

Он уточнил, что на некоторых тепловых электростанциях имеющихся запасов угля хватит только на несколько дней работы. Особенно это касается ТЭС, работающих на дефицитных марках угля А+Т. "Есть станции, у которых угля осталось на день-два", — подытожил эксперт.