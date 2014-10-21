Нефть продолжает дорожать на сильных статданных из Китая

На мировых торгах во вторник, 21 октября, цены на нефть повышаются на фоне повышенного спроса в Китае, но избыток предложения сдерживает рост, передает Reuters.

Так, фьючерсы на Brent уже подорожали на $0,18 до $85,58 за баррель, а фьючерсы на WTI - на $0,30 до $83,01 за баррель.

Расчетное потребление нефти в Китае в сентябре повысилось на 6,2 процента по сравнению с августом до 10,3 миллиона баррелей в сутки, что стало максимальным ростом с февраля.

Читайте такжеДешевая нефть не приведет к снижению цен на бензин в Украине - экспертыКак отмечают эксперты, учитывая повышение промышленного производства, в будущем можно ожидать роста потребления нефти в Китае. Это может толкнуть цены вверх, но мировое потребление останется слабым в ближайшем квартале.

Промышленное производство в Китае в сентябре выросло на 8 процентов по сравнению с прошлым годом после 6,9-процентного роста в августе, а рост ВВП в третьем квартале замедлился до 7,3 процента с 7,5 процента во втором квартале.

Эксперты полагают, что колебание цен будет незначительными. Рынок - в ожидании решения ОПЕК.

Читайте такжеСтраны Персидского залива на заседании ОПЕК выступят против снижения добычи нефтиНакануне совещания 27 ноября некоторые страны ОПЕК дали понять, что организация не будет снижать ограничение на добычу нефти с нынешних 30 миллионов баррелей в сутки. Однако снижение мировых цен на нефть может отразиться на добыче сланцевой нефти в США, около трети которой станет убыточной при цене продажи ниже $80 за баррель.