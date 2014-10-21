Боевикам не удастся сорвать транзит газа в Европу - Минэнерго

Об этом говорится в ответе Минэнерго на запрос "Украинской правды".

В министерстве заявили, что для обеспечения безопасности изменили маршруты транзита.

"Боевые действия не создают угрозу для транспортировки транзитных объемов газа из-за изменения технологической схемы транспортировки этих объемов", - говорится в ответе.

В то же время в Минэнергоугля до сих пор "отсутствует информация о захвате боевиками "ДНР" и "ЛНР" объектов газораспределения на территории Донецкой и Луганской области".

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"По информации представителей газораспределительных компаний, которые находятся в зоне АТО, боевиками не осуществляется захват объектов газораспределения из-за повышенного уровня опасности нахождения на территории таких объектов", - заявили в ведомстве.

"Объекты газотранспортной системы, которые находятся в зоне, подконтрольной силам ВСУ и МВД достаточно защищены. Информация о непосредственных попытках атак на эти объекты не поступала", - сообщили в Минэнерго.