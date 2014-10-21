«Укргазвыдобування» требует через суд от шотландской компании возврата $16 млн

Крупнейшая украинская газодобывающая компания «Укргазвыдобування» требует в судебном порядке от шотландской компании Brownell Trade LP возврата 16,03 млн долл., говорится в постановлении, обнародованном в Едином госреестре судебных решений.

Согласно документу, «Укргазвыдобування» 10 октября подала иск в Хозяйственный суд Киева, рассмотрение дела назначено на 3 ноября 2014 года.

В материалах судебного дела не приводятся подробности искового заявления «Укргазвыдобування».

В то же время, экс-руководитель госкомпании Алексей Тамразов на своей странице в социальной сети Facebook написал, что речь идет об экспорте украинского бензина, произведенного на мощностях «Укргазвыдобування».

При этом Тамразов связывает шотландскую компанию-должника с народным депутатом Игорем Еремеевым, собственником одной из крупнейших в Украине сети автозаправок WOG.

«Я подверг сомнению относительно конечного расчета этих нерезидентов, связанных с депутатом Еремеевым, с госкомпанией. Я не "угадал", кто из них не рассчитается, но это произошло. В реестре судебных решений появился иск ПАО "Укргазвыдобування" к компании Brownell Trade LP, на сумму более 16 миллионов долларов», - написал Тамразов в Facebook.

Также экс-руководитель «Укргазвыдобування» отмечает, что госкомпания, несмотря на долги Brownell Trade LP, не прекратила отгружать ей топливо.

«Но это не все. Логично было бы остановить отгрузку в адрес должника, но нет. Перед тем как подать в суд, руководители, которым уже в то время (начало октября) выдвинуто подозрение прокуратурой, подписывают допсоглашение на отгрузку 8 800 тонн бензина без оплаты, на сумму более 5 млн долларов», - подчеркивает Тамразов.

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Справка УНИАН. «Укргазвыдобування» - крупнейшая газодобывающая компания Украины. В состав «Укргазвыдобування» входят 4 газопромышленных управления: «Шебелинкагазвыдобування», «Полтавагазвыдобування», «Харьковгазвыдобування» и «Львовгазвыдобування».

100% акций компании принадлежат НАК «Нафтогаз Украины».