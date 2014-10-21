Санкции Запада затронули большинство российских компаний - "Газпром"

Об этом УНИАН сообщили в управлении информации «Газпрома» по итогам заседания совет директоров компании.

«Было отмечено, что геополитическая ситуация вокруг Украины и введение экономических санкций против России со стороны США и Европейского Союза затронули большинство российских компаний», - говорится в сообщении.

Сообщается, что совет директоров «Газпрома» принял к сведению информацию о финансовой стратегии компании в условиях негативных явлений на мировом финансовом рынке для хозяйствующих субъектов РФ.

Отмечается, что в сложившихся условиях «Газпром» считает необходимым придерживаться курса текущей финансовой стратегии, которая обеспечивает финансовую устойчивость компании и позволяет своевременно реагировать на возможное ухудшение ситуации. В частности, финансовая стратегия «Газпрома» предусматривает несколько ключевых направлений деятельности компании. Одно из них — формирование консервативного бюджета «Газпрома» с учетом рисков снижения контрагентами объемов отбора газа или неполучения от них платы за уже осуществленные поставки. Заранее учитывая этот сценарий развития событий, «Газпром» разрабатывает такой план доходов и расходов, который требует максимально эффективного использования средств, выделяемых на реализацию наиболее важных для развития компании проектов, а также позволяет компании выполнять все обязательства по погашению заимствований и финансировать операционные расходы в полном объеме.

При формировании инвестиционной программы «Газпром» определяет наиболее приоритетные инвестиционные проекты и выстраивает их с учетом значимости и экономической эффективности. При этом компания придерживается принципа финансирования капитальных вложений преимущественно за счет собственных средств. Такой подход ограничивает необоснованный рост капитальных затрат при формировании инвестпрограммы и в то же время позволяет в полном объеме реализовывать важнейшие проекты «Газпрома».

Также в рамках финансовой стратегии «Газпром» придерживается консервативной политики по управлению долгом. 7Ее реализация уже обеспечила оптимальный долговой портфель и устойчивое финансовое состояние компании к моменту, когда условия на международных финансовых рынках стали неблагоприятными для российских компаний, заявляют в «Газпроме».

Так, по итогам I полугодия 2014 года соотношение чистый долг/EBITDA составило 0,5 — это соответствует уровню мировых энергетических компаний и означает, что компания может полностью погасить свой долг за счет средств, заработанных всего за полгода. Существенно удлинен профиль погашения долговых обязательств - сегодня займы со сроком погашения более 5 лет составляют около трети долгового портфеля компании. Кроме того, доля заимствований с фиксированной процентной ставкой превышает 95% долгового портфеля Группы «Газпром», что в текущих рыночных условиях существенно снижает риск изменения ставок для компании.

В настоящее время «Газпром» рассматривает возможности диверсификации источников финансирования за счет азиатских рынков капитала, отмечается в сообщении. Компания ведет взаимодействие с азиатскими финансовыми институтами по ряду вопросов, среди которых — возможность размещения еврооблигаций в азиатских валютах.

Продолжается работа по поддержанию капитализации и повышению ликвидности акций «Газпрома». В июне текущего года глобальные депозитарные расписки ОАО «Газпром» прошли процедуру листинга и были включены в котировальный список Сингапурской фондовой биржи. Сейчас рассматривается возможность получения листинга ценных бумаг на Гонконгской фондовой бирже и повышение уровня листинга — на Сингапурской, от метили в «Газпроме».

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Как сообщал УНИАН, в марте этого года Россия, вопреки всем международным нормам, аннексировала украинский Крым, чем вызвала самый сильный со времен "холодной войны" кризис в отношениях с западными государствами, которые уже ввели против нее несколько этапов санкций.

С апреля Россия активно поддерживает пророссийских боевиков на Донбассе, и ввела туда свои регулярные войска.

В конце июля и в первых числах августа Евросоюз, а также США, Канада, Япония и ряд других стран объявили о новых санкциях в отношении лиц, компаний, банков и некоторых секторов российской экономики из-за действий России, направленных на дестабилизацию ситуации в Украине. Первый этап санкций был введен еще в марте – после аннексии Россией украинского Крыма.

12 сентября вступили в силу новые санкции ЕС против РФ, которые усилили ограничения на продажу оружия российскими оборонными компаниями. Они также включают запрещение финансирования странами ЕС российских энергетических компаний, таких как «Роснефть», «Транснефть» и «Газпромнефть». О намерении ввести такие же санкции 23 сентября заявила Норвегия.

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Министерство финансов США, со своей стороны, добавило «Сбербанк России» в список российских государственных банков, которым ограничено финансирование. США также ввели запрет на экспорт товаров, сервиса и технологий для глубоководных и прибрежных проектов для пяти российских фирм. Еще пяти государственным оборонно-технологическим компаниям заблокировали активы.