«Нафтогаз» хочет искать новые месторождения с помощью космических зондов

Крупнейший энергетический госхолдинг «Нафтогаз Украины» хочет привлечь ведущие предприятия авиакосмической отрасли Украины для поиска новых нефтегазовых месторождений с использованием технологий дистанционного зондирования земли из космоса, говорится в сообщении компании.

Как отмечают в компании, 20 октября в НАК «Нафтогаз Украины» состоялась встреча со специалистами ведущих предприятий авиакосмической отрасли.

Согласно сообщению, участники встречи презентовали практические возможности дистанционного зондирования земли из космоса с использованием беспилотных и пилотируемых летательных аппаратов.

«Эти технологии дадут возможность обеспечения надежной охраны линейной части и объектов магистрального трубопроводного транспорта, а также помощь в поиске и геологической разведке новых месторождений углеводородов», - говорится в сообщении НАК.

В совещании приняли участие представители Министерства энергетики и угольной промышленности Украины, дочерних предприятий «Нафтогаза», а также специалисты Государственного космического агентства Украины, Научного центра аэрокосмических исследований Земли Института геологических наук Национальной академии наук Украины, Национального авиационного университета и ЧАО «АС».

Читайте такжеБоевикам не удастся сорвать транзит газа в Европу - Минэнерго

Справка УНИАН. НАК «Нафтогаз Украины» – крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают более 97% газа и нефти в стране.

НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.