Заменить Луганскую ТЭС другой энергогенерацией невозможно – эксперт

Об этом сообщил экс-председатель Национальной комиссии регулирования электроэнергетики Украины Сергей Титенко, комментируя заявление Луганской облгосадминистрации о намерении задействовать Северодонецкую ТЭЦ вместо Луганской ТЭС.

"Думаю, что заменить Луганскую ТЭС в принципе вряд ли представляется возможным. Там такая технологическая схема, что она (станция – прим. редакции) является конечной точкой в этом энергетическом узле. Тем более нельзя заменить ее такой маломощной, как Северодонецкая ТЭЦ", - сказал эксперт.

По его словам, даже при нынешнем резком падении энергопотребления региона Северодонецкая ТЭЦ не справится с поставленными задачами. Ее электрическая мощность не превышает 30 МВт. Это в десять раз меньше, чем сейчас выдает Луганская ТЭС, работающая минимальным составом оборудования с одной ЛЭП.

"На моей памяти еще не было ни разу такого, чтобы рассматривался вариант отключения Луганской ТЭС и работы других объектов вместо нее", - добавил С.Титенко.

Как сообщалось, Луганская ТЭС обеспечивает 90% генерации Луганской области. Из-за обстрелов и проблем с подвозом угля станция работает двумя из шести блоков. Из 22 ЛЭП для выдачи мощности осталась одна. По ней запитано треть потребителей региона, или около 1 млн человек.

Станция несет дополнительные затраты на восстановление поврежденного оборудования и ЛЭП в условиях сокращения финансирования отрасли. Так, Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг Украины 17 октября сократила выделение средств на реконструкцию 11-го и 15-го блоков Луганской ТЭС. По мнению экспертов, это решение приведет к переносу ремонтов всех блоков станции, а значит увеличит риски их аварийной остановки, учитывая высокий износ оборудования.