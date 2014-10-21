Яценюк считает, что из-за России отопительный сезон в Украине может пройти по "худшему сценарию"

Украина должна готовиться к худшему сценарию прохождения отопительного сезона из-за того, что Россия не желает подписывать промежуточное соглашение с Украиной по цене и условиям поставок газа в нашу страну.

Как сообщили УНИАН в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью и СМИ Секретариата Кабмина, об этом сказал премьер-министр Украины Арсений Яценюк в ходе рабочей поездки во Львовскую область.

Яценюк напомнил, что сегодня в Брюсселе проходят трехсторонние переговоры по урегулированию газового вопроса, результатом которых должно стать подписание промежуточного соглашения. Однако, по словам Яценюка, «Путин не хочет подписывать никакого соглашения». «Задача Путина – заморозить Украину. Мы должны быть готовы к худшему сценарию», - цитирует главу правительства Департамент СКМУ.

Как подчеркнул Яценюк, Украина согласовала все переговорные позиции и зарезервировала 3,1 млрд грн для оплаты за поставленный газ или за новые поставки в случае, если временное соглашение все-таки будет подписано.

Читайте такжеУкраина и Еврокомиссия согласовали общую позицию на газовых переговорах с Россией«Мы согласовали окончательную позицию Украины и Европейского Союза по газовым переговорам, – сказал Яценюк. – Мы готовы к подписанию временного, подчеркну, временного соглашения».

Яценюк также отметил, что в украинских газовых хранилищах накоплено 17 млрд кубометров топлива. «Если Европейский Союз дополнительно откроет нам реверс газа, это существенно упростит нам путь, по которому мы пройдем зиму», - сказал глава правительства.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 21 октября, в Брюсселе проходит очередной раунд трехсторонних газовых переговоров в формате Украина – Россия – Европейский Союз, задачей которых должно стать возобновление поставок газа в Украину по рыночной цене, а также гарантии транзита газа по территории Украины в зимний период из России в Европу.

Россия полностью свернула поставки газа в Украину в июне текущего года, мотивируя свое решение ростом задолженности за поставленный газ. Украина потребовала от российской стороны определения рыночной цены на топливо, которая не базировалась бы на скидках и преференциях, а имела бы четкую расчетную формулу.

Кроме того, в конце мая – июне стороны подали взаимные иски в Арбитражный суд Стокгольма с требованием не только установить цену и условия поставок газа, но также взыскать долговые платежи, в том числе за транзит и незаконную аннексию украинской собственности, расположенной в аннексированном Россией Крыму.