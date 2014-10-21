Украина ожидает в ноябре промежуточное решение суда по газовому иску к России

Арбитражный суд Стокгольма в рамках рассмотрения дополнительного иска Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» к российскому газовому монополисту «Газпрому» об установлении временной цены и условий поставок российского газа в Украину может принять промежуточное решение уже в ноябре.

Как сообщили УНИАН в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью и СМИ Секретариата Кабмина, об этом сказал премьер-министр Украины Арсений Яценюк в ходе рабочей поездки во Львовскую область.

«Окончательное решение в цене и условиях поставок газа поставит суд, – цитирует премьер-министра Департамент СКМУ. – Первый шаг к решению вопроса поставок газа – это получение промежуточного решения Стокгольмского арбитража. Такое промежуточное решение может быть получено в ноябре».

Читайте такжеЯценюк считает, что из-за России отопительный сезон в Украине может пройти по "худшему сценарию"Ранее Яценюк отмечал, что Украина располагает двумя сценариями развития газовых переговоров. Первый предполагает подписание временного соглашения между НАК «Нафтогаз Украины» и российским «Газпромом» об условиях поставок газа в отопительный период – вплоть до 31 марта 2015 года. Такое соглашение может быть подписано между Украиной, Россий и ЕС, сегодня, 21 октября, в ходе трехсторонних переговоров в Брюсселе. Второй сценарий предполагает вынесение временного решения суда, которое будет основанием для организации поставок топлива.

Для стабильного прохождения отопительного сезона Украина должна закупить по меньшей мере 5 млрд кубометров газа. На текущий момент в украинских ПХГ накоплено порядка 17 млрд кубометров.

Россия полностью прекратила поставки газа в Украину в июне текущего года.