Кабмин намерен частично заменить газ для ТЭЦ мазутом - Яценюк

Об этом сказал во время поездки во Львовскую область премьер-министр Украины Арсений Яценюк.

«Правительство имеет резервы нефти для того, чтобы переделать ее и поставить около 200 тыс. тонн мазута на украинские ТЭЦ», - цитирует премьер-министра Департамент информации и коммуникаций с общественностью и СМИ Секретариата Кабмина.

Яценюк добавил, что такое решение необходимо в свете общей неурегулированности поставок газа в Украину и неопределенности газовых переговоров в формате Украина-Россия-ЕС.

Читайте такжеУкраина с 2018 года может обойтись без российского газа для населения и бюджетниковРанее премьер-министр Украины отмечал, что Украине необходимо закупить еще около 5 млрд кубометров газа до тех 17 млрд кубометров, что уже накопленные в газовых хранилищах. Условия и цена газа должны быть определены специальным временным соглашением, подписание которого может состояться сегодня, 21 октября, в Брюсселе.

Если соглашение не будет подписано, Украина будет настаивать на принятии временного решения относительно цены и условий поставок газа в арбитражном суде Стокгольма. Соответствующий иск подала в арбитраж НАК «Нафтогаз Украины».

О поручение Минэнерго по замене газа мазутом на прошлой неделе в интервью УНИАН успоминал и вице-премьер-министр Украины Владимир Гройсман.