Газовые переговоры в Брюсселе сегодня начались позже, чем планировалось

Газовые переговоры в Брюсселе сегодня начались только тогда, когда уже должна была пройти пресс-конференция их участников, сообщает ТСН.

До этого еврокомиссар Гюнтер Эттингер провел две двусторонние встречи. Сначала с россиянами - утром сюда приехал министр Александр Новак и глава "Газпрома" Алексей Миллер. Очевидно, позиции согласуются, и достигнут ли сегодня договоренностей - прогнозировать трудно.

Читайте такжеУкраина ожидает в ноябре промежуточное решение суда по газовому иску к России Готовили сегодняшние переговоры долго. Им предшествовали визиты еврокомиссара Гюнтера Эттингера в Москву и Киев. В Киеве договорились о том, что нужна временная сделка. Документ должен содержать гарантии, сколько газа поставляет "Газпром" и как "Нафтогаз" за него рассчитывается.