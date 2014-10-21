Словакия может увеличить поставки газа в Украину

Словакия рассмотрит возможность увеличения объемов реверса природного газа в Украину.

Об этом заявил глава компании Eustream, оператора газотранспортной системы Словакии, Томаш Маресек в интервью Reuters, передает Европейская правда.

"Мы проведем анализ предложений "Укртрансгаз", чтобы увеличить мощность газопровода "Вояны-Ужгород" (транспортирует газ из Словакии в Украину - Ред.) для увеличения объемов реверса", - сказал он.

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Маресек также заверил, что Украине не стоит беспокоиться из-за возможного сокращения поставок газа из Словакии.

"Мы используем мощность почти на 100%, и не ожидаем сокращения этой зимы, как в Польше или Венгрии, поскольку объемы газа в наших системах явно превышают мощности реверса", - отметил он.

Напомним, что 2 сентября около 13.45 официально был открыт газопровод "Вояны-Ужгород", который транспортирует газ из Словакии в Украину.

Ранее сообщалось, что поставки природного газа в Украину из Словакии 20 октября достигли рекордного значения в 27,6 млн кубометров в сутки.