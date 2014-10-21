В Словакии подчеркивают, что украинская ГТС намного мощнее "Южного потока"

Согласие Евросоюза на строительство Южного потока - трубопровода по дну Черного моря из РФ в обход Украины, будет означать, что Брюссель не поддерживает движение Киева к Западу и не считает Украину надежным транзитным государством.

Как передает Reuters, об этом сказал глава Словацкого трубопроводного оператора Eustream Томаш Маресек.

Несмотря на то, что в начале июня одна из стран - участниц проекта Южный поток - Болгария - остановила работу над строительством газопровода до получения разрешения Европейской комиссии, Газпром не ждет переноса сроков запуска трубы и собирается подать первый газ к концу 2015 года.

"Это сильно навредит Украине. Это причинит огромные финансовые потери, разрушит стоимость ее газовых активов - станового хребта ее экономики, и сильно подорвет ее амбиции покупать газ также и на Западе", - сказал глава Eustream.

Читайте такжеЕвросоюз может сделать "Южный поток" в обход Украины незаконнымОн добавил, что строительство трансчерноморской трубы мощностью 63 миллиарда кубометров снизит уровень энергобезопасности Европы, так как газотранспортная система Украины мощностью 140 миллиардов кубометров газа будет заменена меньшей емкостью Южного потока.

"Я убежден, что Газпром - надежный поставщик газа в Европу, и останется таким в будущем", - сказал Маресек.

По его мнению, никаких возражений не может быть против Южного потока, если он не станет заменой существующим маршрутам экспорта газа, а будет использован для дополнительных поставок топлива.