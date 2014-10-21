В Брюсселе надеются, что Украина и РФ подпишут газовое соглашение 29 октября

Вице-президент Европейской комиссии по энергетическим вопросам Гюнтер Эттингер заявляет, что в ходе сегодняшних переговоров по решению спорных газовых вопросов между Киевом и Москвой стороны достигли значительного прогресса и выразил надежду, что переговоры будут завершены подписанием соглашений в следующую среду в Брюсселе.

Такое заявление Эттингер сделал на пресс-конференции, котора состоялась по окончанию переговоров в трехстороннем формате Украина-Россия-ЕС, которые прошли во вторник в Брюсселе, передает собственный корреспондент УНИАН.

Несмотря на то, что пресс-конференция ранее была объявлена на 14.00, пеереговорщики вышли к прессе только в 20.00.

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"Мы надеемся, что в следующую среду в Брюсселе состоится последняя трехсторонняя встреча, по итогам которой мы подпишем соглашение", - заявил еврокомиссар.

Эттингер, среди прочего, сообщил, что согласовано схему формирования цены, передает Украинская правда.

"Российские партнеры гарантировали цену 385 долларов. Эта цена не может быть изменена решением парламента или правительства, или путем (применения) экспортной пошлины", - отметил он.

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По словам комиссара, договоренность предусматривает уплату долга Украиной и отметил, что рассматривается возможность помочь Украине для осуществления такого платежа.

"Украина получит счет от Газпрома, оплатит его, и после этого получит газ", - заявил он.