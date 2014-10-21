Итоги газовых переговоров в Брюсселле: Украина закупит 4 млрд кубов до конца года и заплатит по долгам

«Она (цена) гарантируется российскими партнерами и не может меняться в одностороннем порядке», - сообщил Эттингер после трехсторонних переговоров в Брюсселе.

Кроме того, также до конца марта будет отменен принцип «бери или плати». Эттингер утверждает, что объемы и время поставок газа будет определяться украинской стороной. Вместе с тем непременным условием, которое выдвинула российская сторона, является условие предоплаты, отметил Эттингер.

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«Нафтогаз Украины» может заказывать объемы газа, получать счет от Газпрома и получать объемы газа, которые он оплатил», - пояснил требование Москвы вице-президент ЕК.

Вместе с тем он разделяет и вопрос, который был поднят российской стороной, о каких именно объемах газа может идти речь до конца года. При этом он тажке сообщил, что есть понимание того, «что разумным будет поставка для «Нафтогаза Украины» 4 млрд кубометров после финансирования.

Вместе с тем, пока гарантий финансирования закупки данных объемов газа нет».

По словам Эттингера, за 5 рабочих дней ЕК намерена выяснить вопрос оплаты.

Кроме того, также «Нафтогаз», несмотря на процесс в Стокгольмском арбитражном суде, обязуется оплатить 1,3 млрд долл. за поставленный газ ноября-декабря прошлого года и с марта с. г. по последующие месяцы.

Этингер отметил, что эта сумма - 1 млрд долл. - будет либо частью долга украинской стороны российской, либо полностью погасит существующий долг, размер которого будет определен Стокгольмским арбитражем.

По словам Эттингера, в настоящее время работа продолжается над двумя проектами соглашений: Первое соглашение является политическим и должно быть подписано двумя министрами, второе же – бизнес-соглашение, которое будет подписано главами «Газпрома» и «Нафтогаза».

«Мы достигли прогресса и подготовим к следующей неделе все, чтобы в случае положительного результата обе стороны смогли подписать соглашения», - подчеркнул Эттингер.

Несмотря на то, что пресс-конференция ранее была объявлена на 14.00, пеереговорщики вышли к прессе только в 20.00.

Напомним, сегодня, 21 октября, премьер-министр Украины Арсений Яценюк отметил, что Арбитражный суд Стокгольма в рамках рассмотрения дополнительного иска Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» к российскому газовому монополисту «Газпрому» об установлении временной цены и условий поставок российского газа в Украину может принять промежуточное решение уже в ноябре. Ранее Яценюк отмечал, что Украина располагает двумя сценариями развития газовых переговоров. Первый предполагает подписание временного соглашения между НАК «Нафтогаз Украины» и российским «Газпромом» об условиях поставок газа в отопительный период – вплоть до 31 марта 2015 года. Ожидалось, что такое соглашение может быть подписано между Украиной, Россий и ЕС, сегодня, 21 октября, в ходе трехсторонних переговоров в Брюсселе. Второй сценарий предполагает вынесение временного решения суда, которое будет основанием для организации поставок топлива.

Для стабильного прохождения отопительного сезона Украина должна закупить по меньшей мере 5 млрд кубометров газа. На текущий момент в украинских ПХГ накоплено порядка 17 млрд кубометров.

Россия полностью прекратила поставки газа в Украину в июне текущего года.