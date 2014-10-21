РФ предлагает закрепить цену на газ межправительственным соглашением, Украина требует «юридически обязывающий документ»

Об этом главы энергетических ведомств Украины и России Юрий продан и Александр Новак сообщили по окончании длительных трехсторонних переговоров Украина-Россия-ЕС, направленных на решение спорных газовых вопросов, которые состоялись во вторник в Брюсселе, передает собственный кореспондент УНИАН.

Так, глава Минэнерго РФ Новак заявил, что российская сторона готова закрепить скидку в размере 100 долл. правительственным постановлением: «Мы предложим украинской стороне, кроме постановления, подписать межправительственное соглашение, в котором были бы отражены обязательства российской стороны».

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Вместе с тем, украинский министр Продан настаивает на том, чтобы было подписано не межправительственное соглашение, а «юридически обязывающий документ».

Министр енергетики Украины заявил российской стороне, что Украина уже сталкивалась с постановлениями РФ, которые нарушались российской стороной.

«Цена в 385 долл. за тысячу кубометров до марта (2015 года) должна быть стабильной и не зависеть от каких-либо решений. Цена должна быть неизменной. Это требует соответствующего обязующего документа между НАК «Нафтогаз Украины» и «Газпромом», - сказал Продан, уточнив, что под этим документом должны стоять подписи обоих ведомств.

Продан также считает, что подписание юридически обязующего документа необходимо и для урегулирования отмены принципа «бери или плати».

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Он также считает, что такой документ не может повлиять на будущее решение Стокгольмского арбитража. В связи с чем Продан выразил готовность совместно – «Нафтогаз» и «Газпром» - обратиться в Стокгольм с тем, чтобы арбитраж дал разъяснения в отношении того, что возможный дополнительный протокол не повлияет на будущее решение судебного спора.

«Мы готовы предложить совместно обратиться в Стокгольмский арбитраж, чтобы получить конкретный документ, что принятие промежуточного документа не повлияет на будущее решение», - сказал он.

Министр Продан также сообщил, что НАК «Нафтогаз Украины» намерен уже с завтрашнего дня подготовить соответсвующий документ.