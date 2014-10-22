Минэнерго РФ: летний пакет цен на газ может обсуждаться в марте-апреле

Об этом глава энергетического ведомства России сообщил по окончании длительных трехсторонних переговоров Украина-Россия-ЕС, направленных на решение спорных газовых вопросов, которые состоялись во вторник в Брюсселе, передает собственный корреспондент УНИАН.

Отвечая на вопрос журналистов, российский министр сообщил, что в ходе нынешних переговоров «летний пакет не обсуждался».

«Нужно решить текущий контракт, и вернуться к летнему пакету в марте-апреле», - сказал Новак.

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Отвечая на вопрос о подписании отдельного документа относительно фиксирования цены в 385 долл и из других моментов, Новак заявил, что существующий контракт не может быть оспорен, так как он находится в арбитражном суде.

«Никаких дополнительных документов подписывать нет необходимости и не нужно», - сказал Новак.