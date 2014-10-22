Цены на нефть держатся выше отметки $86 за баррель

На мировых торгах в среду, 22 октября, цены на нефть Brent держатся выше отметки $86 за баррель на фоне возвращения на рынок покупателей после падения цен до четырехлетнего минимума, передает Reuters.

Так, фьючерсы на Brent уже подорожали на $0,08 до $86,30 за баррель, а фьючерсы на WTI - на $0,01 до $82,50 за баррель. На прошлой неделе Brent подешевела до минимальной с 2010 года отметки $82,60.

Читайте такжеДешевая нефть не приведет к снижению цен на бензин в Украине - экспертыКак отмечают эксперты, котировки Brent восстанавливаются, и, учитывая существенное снижение цен, сейчас хорошая возможность для покупок. Эксперты не ожидают нового резкого падения цен, потому что хотя экономическая активность слабая, особенно в Европе, она растет в Азии, и спрос на нефть может повыситься через три-четыре недели, когда закончится профилактика на американских НПЗ.

Расчетное потребление нефти в Китае в сентябре выросло на 6,2 процента по сравнению с августом - до семимесячного пика за счет повышения нефтепереработки. Запасы нефти в США выросли на 1,2 миллиона баррелей на прошлой неделе, по данным Американского института нефти (API), при прогнозе повышения на 2,7 миллиона баррелей.

Читайте такжеУкраинский интерес в нефтяном ценопадеАналитики Standard Chartered Bank прогнозируют избыток нефти на рынке в первом квартале 2015 года и считают, что ОПЕК придется снизить добычу. Некоторые участники организации, например, Ливия и Иран, призывают к сокращению добычи, чтобы поддержать цены, но Саудовская Аравия и Кувейт не планируют снижать производство.