В России из-за острого дефицита бензина обязали "Газпром" докупить его за границей

В России на фоне проблем на внутреннем рынке бензина Минэнерго попыталось впервые принять новые жесткие меры для обеспечения страны топливом, пишет "Коммерсант".

Речь идет о том, чтобы обязать нефтяников закупать бензин за границей в случае его дефицита. Формально такие распоряжения привязаны к исполнению обязательств по соглашениям о модернизации НПЗ. Пока предписание получил только "Газпром" — и всего на 20 тыс. тонн в месяц. В отрасли ждут скорого улучшения ситуации с топливом, так что новый инструмент вряд ли будет применяться активно. Но в 2015 году он может быть использован в случае проблем после запрета применения бензина "Евро-3".

Читайте такжеForbes.com: инвестиционный статус РФ сильно пошатнулся после того как Moody 's понизило ее кредитный рейтингМинэнерго в начале октября направило в "Газпром" письмо с просьбой импортировать в Россию бензин, рассказал изданию источник на топливном рынке. По его словам, речь идет о требованиях по четырехсторонним соглашениям о модернизации НПЗ, которые монополия, по предварительным данным, в этом году полностью не выполнит. По его словам, в октябре компания должна ввезти не менее 20 тыс. тонн высокооктанового бензина. В Минэнерго заявили, что выводы о выполнении или невыполнении соглашений будут сделаны только по итогам года, отказавшись комментировать письмо. В "Газпроме" лишь заверили, что компания "полностью выполняет обязательства".

Объем 20 тыс. тонн в месяц — очень небольшой для российского рынка, он соответствует примерно 20% суточного потребления, или обороту биржевой торговли бензином за два дня. Однако для "Газпрома" он существен — около 10% от объема месячного производства. По мнению собеседников издания, компания вполне могла бы закупить этот бензин в Белоруссии, хотя сейчас сделка может оказаться убыточной.