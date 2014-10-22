Венесуэла сверстала бюджет на 2015 год из расчета стоимости нефти $60 за баррель

Венесуэла сверстала бюджет на 2015 год из расчета среднегодовой цены $60 за баррель нефти, передает «Газета.Ru» со ссылкой на Noticias24.

Проект казны внесен министром экономики и финансов страны Родольфо Марко Торресом на рассмотрение парламента. Торрес пояснил, что эта цифра была предложена с учетом колебаний на международном рынке нефти.

Читайте такжеБюджет России на 2015 год будет трещать по швам, если цена нефти упадет ниже $96Падение мировых цен на нефть совпало с тем, что Венесуэла переживает сложную экономическую ситуацию - в августе 2014 года инфляция достигла годового показателя 63,4%.

Однако, по словам Торреса, страна «будет поддерживать безупречную репутацию по оплате своих долговых обязательств», несмотря на кризис.

Читайте такжеКазахстан корректирует госбюджет из-за падения цен на нефтьРанее в редакционной статье The Washington Post отмечалось, что падающие цены на нефть оказывают огромное давление на Россию, Иран и Венесуэлу.