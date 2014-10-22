«Нафтогаз» призывает Словакию увеличить мощности реверсного газопровода

Крупнейший энергетический госхолдинг «Нафтогаз Украины» предложил словацкому оператору газотранспортной системы (ГТС) Eustream техническое решение, которое позволит значительно расширить мощность этого газотранспортного маршрута, суточные поставки по которому 20 октября достигли рекордных 28,3 млн кубометров, говорится в сообщении украинской компании.

«Нафтогаз» надеется, что словацкий оператор поддержит скорейшее внедрение новой технологии и увеличение мощности газопровода», - говорится в сообщении.

В то же время, по данным операторов ГТС Словакии и Украины, в октябре были зафиксированы два рекорда суточных поставок газа в Украины: 18 октября – 27,6 млн кубометров, а 20 октября – 28,3 млн кубометров, при том, что текущая проектная мощность газопровода составляет около 27 млн куб. м в день (около 10 млрд куб. м в год).

Всего, оператора газотранспортной системы Украины «Укртрансгаз», со стороны Словакии за 20 дней октября в Украину поступило 518,3 млн кубометров природного газа, куда вошел также и норвежский, который страна начала получать с 1 октября.

Также в «Укртрансгазе» УНИАН сообщили, что всего с начала года из Европы в Украину поступило 2,7 млрд кубометров природного газа.

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Справка УНИАН. С 16 августа открылся так называемый «малый реверс» природного газа с территории Словакии в Украину в тестовом режиме, а с 1 сентября он заработал в рабочем режиме. Однако «малый реверс» не позволяет Украине воспользоваться словацким маршрутом на полную мощность и полностью уйти от газовой зависимости от «Газпрома». Такую возможность предоставляет Украине так называемый «большой реверс», однако его открытие блокирует «Газпром», который имеет соответствующий контракт со словацкой стороной.