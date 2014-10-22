Кабмин изменил повестку дня - будет говорить о газе и отопительном сезоне

Ранее Кабмин планировал провести заседание, посвященное реформе правоохранительных органов

Кабинет министров Украины изменил повестку дня своего заседания, запланированного на среду, 22 октября. Как сообщается на веб-портале правительства, министры проведут селекторное совещание с главами облгосадминистраций и будут говорить о поставках газа и начале отопительного сезона. Читайте такжеИтоги газовых переговоров в Брюсселле: Украина закупит 4 млрд кубов до конца года и заплатит по долгам Ранее Кабмин планировал провести заседание, посвященное реформе правоохранительных органов.

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