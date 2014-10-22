Глава Одесской ОГА: Курченко пытается вывезти арестованную нефть с НПЗ

Председатель Одесской областной государственной администрации Игорь Палица заявляет, что создаются препятствия для контроля сохранности на ПАО «Одесский нефтеперерабатывающий завод» арестованной правоохранителями нефти.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Палица заявил вечером 21 октября в прямом эфире «7 канала» (Одесса). Он напомнил, что «арестовано топливо Курченко (бизнесмена Сергея Курченко - УНИАН), которое было завезено контрабандным путем - 63 или 65 тыс. тонн» и находится оно «на ответственном хранении на НПЗ».

Палица пояснил, что инициировал проведение контрольных замеров нефти после того, как от руководства Главного управления ГСЧС ему поступила информация о том, что «ночью на НПЗ открывают ворота и бензовозы вывозят какое-то топливо».

«Следователю милиции удалось зайти на завод только на 5-й день. Прокуратура не давала разрешение пойти перемерять, потом следователь прокуратуры пришел и сказал, что директор завода не пускает без санкции суда. Суд решение выдал. В решении вписано 27 фамилий людей, которые будут замерять топливо. Зашли на завод, где специалистам 8 часов проводили инструктаж по технике безопасности», - рассказал Палица.

Затем, по его словам, когда в 17.00 наконец-то начались замеры, поступил звонок о якобы минировании предприятия. Работники во всех помещениях отключили электричество и покинули предприятие.

Как отметил глава ОГА, замеры в присутствии понятых все-таки провели, о чем оформили соответствующие документы. Но через 5 дней «оказалось, что нет калибровочных таблиц - есть замеры, какая высота, но никто не знает, сколько там находится нефтепродуктов». «Спрашиваю, почему они не возьмут таблицы на заводе? Отвечают, что не могут. Аналогично - с уголовного дела. Мол, скоро передадут. На сегодняшний день, ни я, ни милиция, ни прокуратура не знают, сколько топлива осталось на Одесском НПЗ», - акцентировал Палица.

Он также рассказал, что ранее, в конце мая, к нему пришел «один из не самых последних людей в Одесской области» и передал просьбу «структур Курченко, просто закрыть глаза» на вывоз с НПЗ арестованного топлива бензовозами на другие нефтебазы за «50% от суммы этого топлива». Глава ОГА отказался, заявив, что не станет нарушать закон и категорически против того, что «остальные 50% пойдут пулями, гранатами, снарядами в Луганске и Донецке, потому что Курченко и «семья» финансируют все эти беспорядки». После посещения вышеназванного человека Палица обратился в милицию и попросил усилить охрану НПЗ.

Напомним, 17 октября пресс-служба прокуратуры Одесской области сообщила, что правоохранители для проверки сохранности арестованных нефтепродуктов проводили контрольные замеры на Одесском НПЗ.

Справка УНИАН. 6 марта 2014 года министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что МВД раскрыло преступную схему ввоза на территорию Украины и реализации нефтепродуктов группой компаний ”Восточно-европейская топливно-энергетическая компания” (ВЕТЭК), которая принадлежит скандально известному бизнесмену Сергею Курченко, объявленному в международный розыск.

По словам Авакова, четырьмя компаниями этой группы на протяжении 2012-2013 годов было ввезено на территорию государства нефтепродуктов на сумму 25 млрд грн для их переработки в качестве давальческого сырья и последующего «реэкспорта» за границу. Фактически продукция была реализована на территории государства без таможенного оформления и уплаты налогов и сборов, от чего бюджет потерял около 7 млрд грн.

Арест на нефтепродукты и имущественный комплекс НПЗ был наложен в апреле в рамках расследования дела по факту контрабанды нефтепродуктов.

Также СБУ выявила факты непосредственной причастности Курченко к реализации преступных механизмов по приобретению в пользу холдинга ВЕТЭК медиаресурса UMH group, футбольного клуба «Металлист», Одесского НПЗ и сети автозаправок SparschweinGmbH & Co в Германии (170 объектов).

В ходе расследования были арестованы личные счета Курченко, его движимое и недвижимое имущество на общую сумму свыше 1,5 млрд грн.