Глава Минэнерго РФ не верит, что у Яценюка есть деньги на предоплату газа

У Украины физически нет средств на предоплату газа в ноябре-декабре, в течение недели Еврокомиссия и НАК "Нафтогаз" должны изыскать средства.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом министр энергетики РФ Александр Новак сказал на пресс-конференции в Москве.

"В процессе последних переговоров выяснилось, что у Украины просто физически нет ресурсов, чтобы обеспечить предоплату за поставку газа в ноябре-декабре. Мы договорились о всех условиях... Теперь вопрос в другом - где будет брать деньги Украина, чтобы обеспечить предоплату в ноябре и декабре", - сказал Новак.

По его словам речь идет о поставке 2-4 млрд куб м в этот период.

Он подчеркнул, позиция РФ не меняется и газ в долг поставляться больше не будет.

Новак сообщил, что Еврокомиссия должна помочь Украине оплатить за текущие поставки газа по цене 385 долл. за тыс. куб м.

"Эта цена, с которой согласны все - Еврокомиссия и Украина", - сказал он.

По его словам, сейчас ведется работа Еврокомиссии и украинских партнеров по поиску соответствующих ресурсов для обеспечения платежей.

"Говорили об условиях, а в итоге пришли к тому, что денег нет. Мы договорились: в течение недели Еврокомиссия совместно с НАК Нафтогазом проведут дополнительную работу по изысканию источников, которые могли бы быть оплатой за поставки в ноябре и декабре", - сказал Новак.

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Как известно,«Нафтогаз» обязуется до конца октября выплатить 1,45 млрд долл. за поставки российского газа в 2013 году и до конца года – 1,6 млрд. Таким образом, всего в этом году украинская сторона должна выплатить 3,1 млрд долл.

Вместе с тем, российская сторона констатирует, что каких-либо гарантий в отношении оплаты долгов и предоплаты за новые поставки получено не было.

Премьер-министр Украины Арсений Яценюк,у Украины на счетах есть 3,1 млрд долларов, которые она может использовать в качестве платежей за природный газ.