Стокгольмский арбитраж принял в производство иск Украины о промежуточной цене на газ

Стокгольмский арбитражный суд принял в производство дополнительное исковое заявление Украины о вынесении временного решения по делу между «Нафтогазом» и «Газпромом».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр Украины Арсений Яценюк во время заседания правительства.

«Стокгольмский арбитражный суд принял в производство наше дополнительное исковое заявление о вынесении временного решения по делу между «Нафтогазом» и «Газпромом», - сказал он.

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Он напомнил, что в хранилищах есть около 17 млрд куб. газа, идут реверсивные поставки газа из ЕС, и пока временное соглашение с РФ не подписано.